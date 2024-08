Alkoholisierter Mann soll Polizistin ins Gesicht geschlagen haben

Ein alkoholisierter 49-Jähriger (1,06 Promille) soll einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, nachdem seine Begleiterin, eine ehemalige Angestellte, in einem Lokal in der Linzer Straße in Wien-Penzing Gäste und Personal belästigt hatte.

Bei der Festnahme des Mannes in der Nacht auf Donnerstag wurde ein weiterer Beamter verletzt, als der 49-Jährige aggressiv um sich trat, hieß es seitens der Polizei.