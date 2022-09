Alkoholisierte Frau trat Polizisten und bewarf sie mit Gläsern

Weil ein Streit zwischen einem Paar Dienstagabend in Wien-Liesing zu eskalieren drohte, alarmierten Zeugen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich die augenscheinlich betrunkene Frau aggressiv und warf mit Gläsern nach dem Beamten. Der Freund der Frau gab an, dass sie nach dem Ausgehen betrunken und in aufgeregten Zustand nach Hause gekommen war.

Weil die 29-Jährige nicht beruhigt werden konnte, wurde sie von der Polizei in den Arrestbereich gebracht. Dort soll sie einem Beamten in den Unterleib getreten haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Frau wird der Staatsanwaltschaft Wien wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: