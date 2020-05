Aliyev-Prozess: Auslieferung Mussayevs beantragt

Das Verfahren ist einzigartig: Großkanzleien bekriegen sich in einer bisher nie dagewesenen Intensität; ein Opferverein der Witwen, finanziert mit Millionen aus fragwürdigen kasachischen Quellen, tritt in Österreich auf. Und die Aussagen mancher Zeugen ist umstritten, so sehr, dass der Richter von "konstruierten" Vorwürfen sprach und mitten im Verfahren beide enthaftete. Bis das Oberlandsgericht Wien ein Machtwort sprach und die Enthaftung aufhob. Beide sitzen nun wieder in U-Haft.

Jetzt kommt aus Kasachstan ein neuer Mordvorwurf. Die Kurzversion: Der kasachische Leiter des Parlamentssenats heuerte im Jahr 2006 laut dem Antrag einen Landsmann an, der dem Oppositionellen Sarsenbayev eine Abreibung verpassen sollte. Laut dem Antrag bekamen davon Aliyev und Mussayev Wind. Sie hätten daraufhin die Gelegenheit genutzt, um beim (vom Senatspräsidenten) engagierten Schläger gleich die Entführung und Ermordung des Oppositionellen sowie dessen Leibwächter und Fahrer in Auftrag zu geben. Die kasachische Generalstaatsanwaltschaft ermittele jetzt wegen " Bildung und Leitung einer organisierten Gruppe zur Begehung von einer oder mehreren Straftaten" gegen Mussayev.