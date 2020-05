Aliyev: Fünf verschiedene Medikamente nachgewiesen

Der Stockchef der Abteilung Z5 in der Justizanstalt Josefstadt, in der Aliyev und die mutmaßlichen Erpresser untergebracht waren, hatte schon häufig mit „namhaften, gut betuchten Insassen“ zu tun. Diese machen Mithäftlingen Angebote, und so einer war Aliyev. Der Stockchef sagt, er habe die Zellengenossen gewarnt, sich auf nichts einzulassen. Da habe einer der beiden (von Mirsad Musliu, Kanzlei Rast, verteidigten) Häftlinge gesagt: „Ups, ist schon passiert. Aliyev hat mir Geld angeboten.“ 1000 Euro wurden via Anwälte überwiesen. Erpressungsgeld, wie Aliyev in einer Anzeige behauptete, weil ihm die Zellengenossen mit einem als Selbstmord getarnten Mord gedroht hätten.

Der Stockchef outete sich im Zeugenstand als letzter Mensch, der Aliyev lebend gesehen hat. Um 22 Uhr, bei der Medikamentenausgabe für die Nacht, habe er mit ihm noch gesprochen: „Er war ganz normal.“

Der Prozess wurde vertagt. Man sucht noch eine Gefängnis-Krankenschwester mit Spitznamen „ Ironman“.

