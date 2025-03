Kontroverse Frau: Alice Schalek jenseits von Karl Kraus' Schatten

"Es ist aber zu kurz gegriffen, sie darauf zu reduzieren", betont Habinger. "Denn die Kritik war untergriffig und frauenfeindlich. Kraus hat sich an jüdischen Frauen gestoßen, wenn sie in der Öffentlichkeit gestanden sind."

Geboren ist Schalek am 21. August 1874. Sie entstammt einer liberalen, gebildeten, jüdischen Familie. Der Daseinszweck höherer Töchter jener Zeit war, eine standesgemäße Ehe zu führen; Aktivitäten beschränkten sich meist auf Näharbeiten oder ein paar karitative Tätigkeiten.

Nicht so bei Alice Schalek: "Sie wollte so leben, wie sie es sich vorstellte", beschreibt Habinger. Da die Schaleks fortschrittlich waren, durften Alice und ihre Schwester im Winter eislaufen und im Sommer am Land Dirndl tragen: Eine Emanzipation von der strengen Kleiderordnung in den Städten, wo Frauen schmerzende Mieder und unhandliche Hüte trugen. Während dieser lockeren Tage der Sommerfrische entdeckte Schalek auch ihre große Liebe zum Bergsteigen.

Eine der ersten Journalistinnen

Eine Vernunftehe wollte sie nie führen, stattdessen engagierte sie sich als eine der ersten Frauen im Journalismus. Ihr erster Reisebericht über eine Fjordfahrt in Skandinavien erschien 1903 – noch unter einem Pseudonym – in der Neuen Freien Presse. Viele Reiseberichte folgten, auch in internationalen Medien wie dem National Geographic.