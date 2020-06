Aktionisten trugen Zölibat zu Grabe

Nach 1708 Jahren der sexuellen Eiszeit" ließ Aktionskünstler "donhofer." den Zölibat am Montag mit der Performance "un gelato per il celebato" (ein Eis für den Zölibat; Anm.) sterben. Als Ort für die Aktion wählte der Mann ohne Vornamen ausgerechnet den Wiener Stephansdom, als Rahmen ein Hochamt zu Mariä Empfängnis.

Just als Kardinal Christoph Schönborn das Evangelium verkündete, trat donhofer. ganz in Rot gekleidet vor den Altar und verharrte dort, wie ins Gebet vertieft. Nach einer Schweigeminute drehte er sich zum Volk um, worauf sich in den Sitzreihen Dutzende weitere Aktionisten in Schwarz erhoben. Angeführt von donhofer. verließen sie prozessionsartig die Kirche. Nach der Messe verteilten sie auf dem Stephansplatz Sterbebilder, "welche in liebevoller Erinnerung an den Zölibat erinnern sollten". Die Partezettel zeigten das Bild einer nackten Nonne, die andächtig einen Eislutscher in Händen hält.

Seitens der Erzdiözese Wien fand man die Performance nicht besonders originell. Dompfarrer Toni Faber brachte eine Sachverhaltsdarstellung bei der Polizei ein. "Die Behörde muss nun prüfen, ob es sich bei der Aktion um eine Störung der Religionsausübung handelte", erklärt Schönborn-Sprecher Michael Prüller.

Der Kardinal selbst wollte keinen Kommentar abgeben. Er werde "für die Demonstranten beten", verkündete er noch am Montag nach der Messe.