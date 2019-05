Aktion scharf gegen illegales Dosenbier: Sechs Anzeigen

Einziger Haken: Legal ist das nicht, denn diese "fahrenden Kneipen" zahlen keine Steuern. Hinzu kommt, dass sich die Lokalbetreiber am Donaukanal zunehmend über sie ärgern. Nicht so sehr, weil sie ihnen das Geschäft wegnehmen, sondern vor allem deshalb, weil deren Kundschaft dann trotzdem in die Bars kommt, um etwa die Toiletten zu nutzen.

100 Bierdosen beschlagnahmt

Damit dieser schwelende Konflikt nicht eskaliert, setzt die Stadt auf gezielte Schwerpunktkontrollen. Vergangenes Wochenende war es wieder so weit: Von 24. bis 26. Mai wurden sechs Verkäufer angezeigt und 100 Dosenbiere beschlagnahmt.

„Wir wollen mit unseren Aktionen sicherstellen, dass sich alle Menschen in dieser Stadt an die Regeln halten. Getränkeverkauf ohne Gewerbeschein ist nicht nur verboten sondern auch unfair gegenüber der örtlichen Gastronomie, die sich an die geltenden Gesetze hält“, sagt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.