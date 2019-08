Aktion gegen Kinderhandel: Vier Opfer in Österreich identifiziert

Im Rahmen einer europaweiten Aktionswoche gegen Kinderhandel im Juni haben heimische Ermittler vier mögliche Opfer identifiziert. Das teilte das Bundeskriminalamt ( BK) am Freitag auf Anfrage der APA mit.Je zwei der zwischen 27 und 34 Jahre alten Opfer stammen aus Ungarn und Nigeria..

Diese Resultate haben nun zu weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung in zwei Fällen und wegen Schlepperei in Verbindung mit Kinderhandel in einem Fall geführt, so das BK. Die Aktionstage fanden vom 17. bis zum 23. Juni statt. In Österreich waren neben dem BK die Landeskriminalämter Burgenland und Wien beteiligt. Kontrollen des BK gab es unter anderem am Flughafen Wien-Schwechat wegen der Schleppung von Minderjährigen in Verbindung mit Kinderhandel. In Wien wurden einige Hotspots hinsichtlich bettelnder Kinder und unmündiger Taschendiebe überprüft.