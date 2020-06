Aktion gegen böse Hundehalter

Gemeinsam mit dem Veterinäramt überprüft die Polizei zwei Wochen die Wiener Hundebesitzer samt ihren Vierbeinern. Dabei wird kontrolliert, ob die Hunde angeleint sind oder einen Beißkorb tragen. Zur Erinnerung: An öffentlichen Orten ist eines von beiden Pflicht. In Parks und Lagerwiesen müssen Hunde jedoch immer an die Leine genommen werden. Der Maulkorb ist dagegen an dicht bevölkerten Orten wie etwa den öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. "Die Erfahrungen zeigen uns, dass es immer wieder wichtig ist, die Hundehalter an ihre Verpflichtungen und an die Spielregeln zu erinnern", sagte Tierschutz-Stadträtin Ulli Sima zum Auftakt der Schwerpunktaktion.