Aktion für Pickerlbesitzer

Der Ärger ist riesengroß. Trotz eines gültigen Parkpickerls wurden seit Oktober hunderte Autobesitzer in den Pickerlbezirken hart gestraft. Ihr Vergehen: Sie hatten ihr Auto in einer Geschäftsstraße abgestellt.

In diesen Straßen gelten eigene Kurzparkzonen, Parken ist dort werktags (meist von 8 bis 18 Uhr) nur 90 Minuten erlaubt – auch für Parkpickerlbesitzer. So sollen für Einkaufende genug Parkplätze frei bleiben.

Bisher wurden Dauerparker toleriert, doch damit ist Schluss. Es werde lediglich effizienter kontrolliert, heißt es dazu lapidar aus dem Büro der Parkraumüberwachung. Seit der Zusammenlegung der Weiß- und Blaukappler jagen nun 360 Kontrolleure Parksünder. Bei Schulungen soll zudem auf die Kontrolle der Geschäftsstraßen großer Wert gelegt worden sein.

Parkuhr

Parkpickerlbesitzer müssen daher in Geschäftsstraßen nachweisen, dass sie nicht länger als 90 Minuten parken. Da sie keinen Parkschein ausfüllen, geht dies am besten mit einer Parkuhr.

Der KURIER schenkt daher am Mittwoch seinen Lesern die KURIER-Parkuhr. Einfach die Ankunftszeit auf der Parkuhr einstellen und die Uhr hinter die Windschutzscheibe legen. Nach 90 Minuten muss das Auto aber bewegt werden, sonst droht eine Strafe. Dagegen hilft auch die KURIER-Parkuhr nicht.

Alle Geschäftsstraßen finden Sie auf parken.wien.gv.at