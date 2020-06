Zwei neue Chefs für Österreichs größtes Krankenhaus

Im größten Spital Österreichs geht eine Ära zu Ende: Nach 25 Jahren geht Reinhard Krepler (68) als Ärztlicher Direktor des Wiener AKH am 17. Dezember in den Ruhestand. Als der ausgebildete Pathologe 1989 seinen Posten antrat, befand sich das Großspital gerade in der Fertigstellung, seit 2001 hatte Krepler auch noch die Funktion des "Direktors Teilunternehmung AKH Wien" innerhalb des Wiener Krankenanstaltenverbundes ( KAV) inne, was einer Art Gesamtchef des Spitals entspricht.

Baustelle ist das AKH bis heute. Seit seinem Bestehen tobt ein Streit um die Zuständigkeiten und die Finanzierung des Spitals, in dem jährlich nicht weniger als 100.000 Patienten stationär versorgt werden. Für die Ärzte ist die MedUni Wien und damit der Bund, für das Pflegepersonal hingegen die Stadt zuständig. Immer wieder treten die Schwächen dieses Kompetenzen-Wirrwarrs zutage. Zuletzt etwa, als die Ärzte öffentlichkeitswirksam gegen die Streichung von Diensträdern protestierten.