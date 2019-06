AKH: Rauer Ton gehört bei Ärzten dazu

Doch es gab Zwischenfälle, die auch beim Richter einen schalen Nachgeschmack hinterließen. So wurde der Ärztin etwa eine Komplikation bei einer Patientin zugeschrieben. Dabei hatte sie damit nichts zu tun.

Sie bekam eine Veranstaltungseinladung mit falscher Uhrzeit – und war die einzige, die dadurch zu spät kam. Und sie wurde bei der Aufteilung der Sonderklasse-Patienten nach hinten gereiht. Weil sie „weniger zur Abteilungsarbeit“ beitrage. Mitgeteilt wurde ihr das aber nicht.

"Besonders sensibel"

Unter dem rauen Ton in Morgenbesprechungen hätte die „besonders sensible Klägerin mehr gelitten als die anderen.“ Doch alle waren davon betroffen, so der Richter.

In einem Protokoll, das in einer Verhandlung verlesen wurde, erklärte ihr ein Gutachter: „Die haben sich ja nicht geändert. Sie gehen da rein und vom ersten Tag an werden S’ wieder gemobbt von vorn bis hinten.“

Er soll ihr angeboten haben, ihr Depressionen zu attestieren, damit eine Pensionierung eingeleitet werden kann. Adelheid E. lehnte ab.