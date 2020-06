Kein Durchbruch bei Ringen um Arbeitszeit

Bis Mitte Februar müsse es in den Debatten um das neue Spitalsärzte-Arbeitszeitgesetz für die Mediziner am Wiener AKH eine Lösung geben, hatten Ärztevertreter in den vergangenen Wochen fast gebetsmühlenartig betont. Nun sieht es so aus, als könnte es damit knapp werden: Am Donnerstag ging eine weitere Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende.

Hintergrund ist die seit Jänner gesetzlich vorgeschriebene Verkürzung der Arbeitszeit von durchschnittlich 60 auf 48 Stunden pro Woche. Der Wegfall von Überstunden führt vor allem bei den Jungärzten zu massiven Einkommenseinbußen. Die Ärztevertreter fordern daher als Ausgleich eine Anhebung des Grundgehalts.

Zwar orteten weiterhin alle Verhandlungsseiten, also Vertreter der Medizinischen Universität Wien, des Wissenschaftsministeriums, der Gewerkschaft, der Ärztekammer, des Betriebsrats sowie der Stadt ein konstruktives und intensives Gesprächsklima – an einzelnen Punkten der Strukturreform scheint es dennoch weiter zu haken.