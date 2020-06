AKH: Halbierung der OP-Kapazitäten droht

Dem AKH droht wegen der Verkürzung der Ärzte-Arbeitszeiten ab Mai eine dramatische Reduktion der Patientenversorgung. Davor warnt zumindest ein Chirurg in einem Schreiben, das auch dem KURIER zugespielt wurde.

Demnach drohe ein Notbetrieb in den OP-Sälen. Wegen Ärztemangels müsste die Zahl der Eingriffe auf die Hälfte reduziert werden. "Wir haben seit 1. Jänner trotz aller Bemühungen, die Versorgung aufrecht zu erhalten, bereits 300 Operationen verschieben müssen", schreibt der Arzt. Wenn die wöchentliche Arbeitszeit "überfallsartig" auf 48 Stunden verkürzt wird, "gibt es in unserem Haus statt 40.000 nur noch 20.000 Operationen pro Jahr. Das wäre medizinisch, menschlich und ethisch ein Desaster", warnt der Mediziner, der aus Angst vor einem Disziplinarverfahren anonym bleiben will.