AKH-Arzt soll Vorreihung für 20.000 Euro versprochen haben

Seit Mittwochvormittag muss sich ein ehemaliger Oberarzt des AKH am Wiener Landesgericht verantworten. Er soll laut Anklage einem Griechen zusammen mit einem Mitangeklagten vorgespielt haben, dessen kranken Vater an der Transplantationsliste vorzureihen. Die Beschuldigten hätten dafür 20.000 Euro verlangt. Der Mitangeklagte soll auf den Sohn immer wieder eingeredet haben, damit dieser die Summe bezahle und habe dem Mann auch sein Konto zur Verfügung gestellt. Der Patient soll in einem schlechten Zustand gewesen sein, erhielt schlussendlich im AKH die nötige Operation.

Laut Opfer-Anwalt Philipp Metlich sollen sogar 40.000 Euro geflossen sein. Vor Gericht sprach der ehemalige AKH-Arzt, er wurde mittlerweile suspendiert, von einem Missverständnis. Es habe sich lediglich um ein "Privathonorar für ärztliche Dienste" gehandelt. Er hätte auf diese Liste keinen Einfluss.

Hatte Lauda behandelt

Der wegen schweren Betruges angeklagte Mediziner ist kein Unbekannter. Er soll bei der Lungentransplantation von Niki Lauda für die Vor- und Nachbetreuung verantwortlich gewesen sein. Als Zeuge musste auch Walter Klepetko, der die Operation des ehemaligen Formel 1-Fahrers leitete, aussagen. Er kritisierte die Vorgehensweise des Arztes scharf: "Das war ein extrem schmerzhaftes Erlebnis für uns. Wir haben das aufgezeigt und zur Anzeige gebracht."

