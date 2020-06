Ärzte-Gehälter: "Wird nicht ganz ohne Kampf gehen"

Konkrete Streikpläne gibt es derzeit in Wien noch nicht. Noch hoffen die AKH-Ärzte auf eine baldige Einigung im Gehaltsstreit, der nach der gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit auf durchschnittlich 48 Wochenstunden entbrannt ist. Ausschließen wollen die Mediziner Kampfmaßnahmen im Falle eines Scheiterns aber nicht.

" Streik ist ein Arbeitnehmer-Recht, dass man auch den Ärzten zubilligen muss", sagt Montgomery. Wichtig sei aber, dass man damit die Arbeitgeber und nicht die Patienten trifft. "Die Notfall-Versorgung muss stets gewährleistet bleiben." In Deutschland ist dies seinerzeit gelungen, selbst am Höhepunkt der Auseinandersetzung standen deshalb mehr als 80 Prozent der Bevölkerung hinter den Forderungen der Ärzte, erzählt der Ärztekammer-Chef.

"Bis Mitte Februar muss eine Lösung auf dem Tisch liegen, sonst muss eskaliert werden", sagt Martin Andreas, Personalvertreter der AKH-Ärzte Dienstagnachmittag nach der Betriebsversammlung, an der knapp 400 seiner Kollegen teilnahmen.

Zunächst sei aber nur an Proteste und Betriebsversammlungen – auch in der Kernarbeitszeit am Vormittag – gedacht. "Ein Streik kann nur die letzte Instanz sein." Nachsatz: "Die Bereitschaft dafür ist unter den Kollegen aber gegeben, sollte es tatsächlich keine Lösung geben. Die Akutversorgung der Patienten muss jedoch auf alle Fälle gesichert bleiben."