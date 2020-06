Akademikerball: Rund 2.500 Polizisten im Einsatz

Auch beim Akademikerball werden „Polizisten in Uniform und in zivil“ Dienst versehen. Dazu gibt es eine Neuheit: Das viel kritisierte Vermummungsverbot beim Zu- und Abstrom wird es heuer nicht mehr geben, bei der Demonstration selbst bleibt Vermummen aber verboten.

Doch auch die Berichterstattung geriet am Montag bei einer Diskussionsrunde in der Bundespolizeidirektion in den Mittelpunkt. Das Problem sind etwa viele Meldungen in sozialen Netzwerken, die zu Falschmeldungen in den Medien führen. „Vieles davon ist Propaganda“, merkte KURIER-Chefreporter Wilhelm Theuretsbacher an. Die Polizei wird deshalb heuer erstmals selbst twittern, um etwa „Geister-Verhaftungen richtig zu stellen“, wie Pürstl ankündigte.