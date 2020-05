Akademikerball: City wird zum Sperrgebiet

Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) sowie das Bündnis "Jetzt Zeichen setzen" haben am Freitag Kritik am Platzverbot vor der Hofburg geäußert. Ein Platzverbot sei "keinesfalls gerechtfertigt", in den letzten beiden Jahren habe jeweils eine friedliche Kundgebung des Bündnisses am Heldenplatz stattgefunden. Die Kundgebung sei ausdrücklich auch von der Polizei gelobt worden, hieß es in der Aussendung.

Auch die ÖH - als einer der Beteiligten am Bündnis - kritisiert die Ankündigung des Platzverbotes. "Mit dieser Maßnahme agiert die Polizei eindeutig eskalationsfördernd und demokratiefeindlich. Eine Kundgebung gegen rechtes und rassistisches Gedankengut darf 2014 in Österreich nicht untersagt werden", so Bernhard Lahner vom Vorsitzteam der ÖH. "Der Held_innenplatz muss, wie in den letzten Jahren auch, für den friedlichen Protest freigegeben werden", fordert er.