Akademikerball: Auch die FPÖ plant Demos

Die Gegner des Burschenschafterballs in der Hofburg dürfen am Freitag nicht auf dem Heldenplatz demonstrieren. Stattdessen wird voraussichtlich in unmittelbarer Nähe eine Demo von Befürwortern des Treffens rechter Studentenverbindungen stattfinden: Die FPÖ Wien – die offizielle Veranstalterin des Balls – plant eine Kundgebung zwischen den beiden Museen am Ring. Das bestätigt die Polizei.

Man sei nicht bereit, den Linksextremen die Straße zu überlassen, heißt es seitens der Freiheitlichen. Geplant seien gleich mehrere Kundgebungen, Details will man derzeit noch nicht verraten. Der Initiative „jetztzeichensetzen“, die die Demo auf dem Heldenplatz geplant hatte, war von der Polizei angeboten worden, ihre Kundgebung ebenfalls bei den Museen abzuhalten. „Wir haben aber abgelehnt, uns den Platz mit der FPÖ zu teilen“, erzählt ein Sprecher. Die Initiative prüft jetzt rechtliche Schritte gegen den Verweis vom Heldenplatz.