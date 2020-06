Agentenkrieg gegen Kindergarten

Der venezolanische Botschafter in Wien lässt Demonstrationen observieren und verfolgt Teilnehmer bis an den Arbeitsplatz. Sein jüngstes Opfer ist eine Kinderbetreuerin. Die Frau ist nun ihren Job los.

Am 12. April marschierten Demonstranten über die Mariahilfer Straße zum Burgtheater, um gegen die "diktatorischen Regierung" und die Gewalt in Venezuela zu protestieren. Der Verfassungsschutz interessiert sich kaum dafür. Bei den Aktivisten handelt es sich großteils um zugewanderte Menschen aus Lateinamerika, die nicht radikal und nur lose vernetzt sind. Fallweise finden sie sich über Facebook zu Demos zusammen.

Nur wenige Tage nach der Kundgebung erhielt aber die Leitung eines privaten Kindergartens in Wien ein hochoffizielles Protestschreiben des venezolanischen Botschafters Alí de Jesús Uzcátegui Duque. Dem Schreiben war ein Foto von der Demo beigefügt. Es zeigt in der Menge eine aus Venezuela stammende Betreuerin des Kindergartens. Das Bild stammt nicht von der Facebook-Seite der Gruppe (SOS Venezuela Austria), sondern wurde offenbar von Agenten angefertigt. Der Botschafter schreibt in wütendem Ton, dass diese Demo ein "Angriff auf die demokratisch gewählte Regierung" Venezuelas sei – gleichzeitig auch ein persönlicher Angriff auf seine Person, weil er ja der offizielle Repräsentant des Regimes sei.