Afghane soll Ehefrau in Wien erstochen haben: Woher kommt die Gewalt?

Eine 29-jährige Afghanin wurde getötet, sie hatte Messerstiche in den Hals und den Bauch erlitten. Am Donnerstag wurde die Tote in ihrer Wohnung in Wien-Meidling entdeckt. Der Verdächtige: der Ehemann, ein 31-jähriger Afghane. Er konnte noch am selben Tag am Flughafen Berlin festgenommen werden.

Erneut erschüttert ein Fall von Gewalt gegen Frauen – und erneut erschüttert, dass der Verdächtige Afghane ist. Der KURIER sprach mit Experten, wie die Integration besser gelingen könnte.