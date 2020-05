Afghanen übergossen sich vor Asylgericht mit Benzin

Protestaktion - Mittwochfrüh hätte es vor dem Asylgerichtshof in Wien-Favoriten zu einer Katastrophe kommen können. Um 8.30 Uhr übergossen sich drei Asylwerber aus Afghanistan vor dem Gerichtsgebäude in der Erlachgasse 102 mit Benzin. Zwei Männer schütteten sich mit dem Treibstoff voll. Ein Dritter benetzte "nur" Teile seiner Kleidung. Grund der spektakulären Aktion: die Männer wollten auf ihre Lage aufmerksam machen.



Passanten und Mitarbeiter des Gerichts beobachteten die Afghanen, wie sie mit dem Benzin (wahrscheinlich aus Plastikflaschen) hantierten und ihre Körper übergossen. Sofort wurden die Behörden alarmiert. Nach den ersten Wahrnehmungen hatten die Asylwerber weder ein Feuerzeug noch Streichhölzer in den Händen. Die Männer drohten aber mit der Selbstverbrennung.