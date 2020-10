Afghane schrie islamische Parolen im Stephansdom

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) stellt klar: „Wir stellen uns jeder Form von Extremismus mit aller Härte entgegen, da gibt es keine Toleranz. Wir lassen uns in Österreich das Recht auf freie Religionsausübung niemals zerstören und werden die christliche Gemeinschaft mit all unseren Kräften schützen.“ Alle Polizeidienststellen seien aufgrund der aktuellen Ereignisse angewiesen den öffentlichen Raum insbesondere im Hotspot Favoriten verstärkt zu überwachen.

Hier kam es schon am Donnerstag auf Grund einer Zusammenkunft von etwa 20 Jugendlichen am Reumannplatz zu einem Polizeieinsatz. Die Jugendlichen aus der Türkei skandierten religiös motivierte Parolen und bewegten sich unter Verwendung von Pyrotechnik in Richtung Viktor-Adler-Markt. Als die Personen die uniformierten Polizisten bemerkten, zerstreute sich die Ansammlung.

Zwei Stunden später kam es zu einem weiteren Vorfall in der St. Anton Kirche im 10. Bezirk. Etwa 30 bis 50 Jugendliche sollen randaliert haben. Der in der Kirche anwesende Pfarrer verständigte umgehend die Polizei als die Jugendlichen gegen das Mobiliar in der Kirche traten. Noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten entfernten sich die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen.