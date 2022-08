Affenpocken: Wien ortet "extrem hohe Nachfrage" nach Impfung

In Wien würden viele Menschen eine Impfung gegen Affenpocken in Anspruch nehmen. Das berichtete Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch im Gespräch mit der APA. „Ich merke eine extrem hohe Nachfrage.“ Die vorhandenen Impfdosen würden aber bei weitem nicht ausreichen, beklagte er. Der Bund müsse hier dringend tätig werden.

In Österreich ist im Zusammenhang mit den Affenpocken (Monkeypox, MPX) bisher noch kein lebensbedrohlicher oder gar tödlicher Krankheitsverlauf aufgetreten. Nur in einigen wenigen Fällen mussten Betroffene stationär in Krankenhäusern versorgt werden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Wien: Empfehlungen nicht umsetzbar

„Wir würden sehr gern mehr impfen“, versicherte Hacker. Das Interesse dafür sei groß. Es gebe rund 10.000 bis 15.000 Menschen, die dies gerne tun würden, sagte er. Dass einige davon zum Beispiel nach Berlin fahren würden, um sich immunisieren zu lassen, sei absurd.

„Ich hoffe, dass sich der Herr Gesundheitsminister (Johannes Rauch, Grüne, Anm.) rasch was einfallen lässt, wie man zu mehr Impfstoff kommt. Wir werden ihn dringend brauchen.“ Die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) könne derzeit jedenfalls nicht umgesetzt werden.