Affenpocken: Bereits kommende Woche neue Impftermine in Wien

Die Stadt Wien kommt der überaus starken Nachfrage nach der Schutzimpfung gegen Affenpocken - mehr als 2.200 Personen haben sich in der Bundeshauptstadt bereits zur vorbeugenden Immunisierung vormerken lassen, das Interesse übersteigt den verfügbaren Impfstoff bei weitem - nach. Bereits zu Beginn der kommenden Woche wird das Impfangebot ausgeweitet, gab das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Wochenende bekannt.

Rascher als ursprünglich angenommen hat Wien vom Bund weitere 140 Impfdosen für vorbeugende Impfungen zugeteilt bekommen. Da vorbeugende Impfungen intradermal, also unter die Haut erfolgen, reichen die 140 Dosen für 700 Impfungen. Zur vollständigen Immunisierung sind allerdings zwei Impfungen erforderlich, weshalb sich mit dem "Nachschub" vorerst weitere 350 Personen vorsorglich gegen die Affenpocken immunisieren lassen können.

Anmeldungen starten am Montag

Die Termine dafür werden bereits am kommenden Montag, 26. September vergeben. Alle Personen aus den definierten Zielgruppen, die vorgemerkt sind, bekommen an dem Tag automatisch eine Erinnerung sowohl per E-Mail als auch per SMS. Danach können die Impftermine gebucht werden. Zu beachten ist dabei, dass nur jene Personen, die die ihre Personendaten aktualisiert haben, die Impftermine auf www.impfservice.wien einsehen können.