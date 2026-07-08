Wiener Ärztin wurde auf Autobahn-WC fast Finger abgetrennt

Eine Hausärztin aus Meidling soll bei einem Stopp auf einem Autobahn-WC fast ihren Finger verloren haben, wie zuerst die Kleine Zeitung berichtete. Die 63-Jährige hielt am 7. Juni auf dem Rückweg von einem Ärztekongress mit ihrer Kollegin am A2-Autobahnparkplatz Gönitz in Kärnten. Bei der WC-Anlage habe sie noch ihr Handy hinausreichen wollen, als die schwere Metalltüre automatisch zuging und ihren Ringfinger einquetschte.

„Der Finger war abgerissen“, schildert ihr Anwalt Johannes Bügler aus Wien und zitiert aus dem Arztbrief: „Vierter Finger rechts: Fingerglied an einem kleinen Hautstück hängend.“ Mit Klopapierrolle geschient und mit Sekt gekühlt Vom Kongress hatten die Ärztinnen laut Bügler eine gekühlte Piccolo-Sektflasche dabei: „Sie haben mit zwei Rollen Klopapier den Ringfinger mit dem kleinen Finger und dem Mittelfinger quasi geschient und mit der Sektflasche gekühlt.“ Die 63-Jährige wurde anschließend von ihrer Kollegin ins LKH Wolfsberg gebracht, um den Finger wieder annähen zu lassen.

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