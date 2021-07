Ärger über boomende Drogenszene in Ottakring

Er deutet in Richtung einiger Menschen beim Eingang der U-Bahn-Station: "Die stehen jeden Tag hier und fragen Passanten, ob sie Drogen wollen." Das mit dem Nicht-angeredet-Werden funktioniert übrigens auch diesmal nicht so recht: Binnen weniger Minuten erscheint ein Herr, der mehrmals nachdrücklich Kleingeld fordert.

Folgt man dem Fuß- und Radweg entlang des Gürtels in Richtung Thaliastraße, erblickt man einige Männer, zumeist dunkler Hautfarbe, die scheinbar zielstrebig in eine Richtung marschieren – nur um nach einigen Minuten in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Im Vorbeigehen sprechen sie Passanten an. "Hier bin ich öfters gefragt worden, ob ich Drogen kaufen möchte", behauptet N.

Biegt man nach Ottakring ein, erreicht man innerhalb weniger Gehminuten den Brunnenmarkt. Auf den ersten Blick wirkt er durchaus einladend: Neben Kleidung in allen Farben und Formen türmen sich Obst, Gemüse und Käse. Doch auf den schmalen Gehsteigen zwischen den Marktständen und den Hausfassaden erblickt man sie auch hier: Männer, die trotz bitterer Kälte unablässig die Straße hinauf und hinunter marschieren.

An der Ecke liegt ein Blumengeschäft. Inhaberin Ilse Weiser ist verärgert: "Jeden Tag gehen hier Dealer auf und ab." Ab dem Vormittag seien sie unterwegs. "Ab zirka 16 Uhr sind es besonders viele", ergänzt ihr Ehemann Johann Weiser. Einmal habe ein Dealer gar Spritzen in den Blumenstöcken vor dem Geschäft versteckt: "Da bin ich narrisch geworden", sagt Ilse Weiser. Seitdem wende sie sich regelmäßig an die Polizei.

Tatsächlich kann man es durch die Glastür des Geschäfts beobachten: Ein Mann mit hellgrauer Jogginghose und ein anderer mit gelbgrüner Jacke gehen alle paar Minuten am Laden vorbei. Draußen wird es dunkel, der Jogginghosenträger ist schließlich erfolgreich: Ein junger Mann spricht ihn an, wie zufällig spazieren sie gemeinsam in eine der Seitengassen und verschwinden aus dem Blickfeld.

Wirklich gefährlich scheint es auf der Straße freilich nicht zu sein. Die Geschäftsfrau und der Student geben jedoch zu bedenken, dass es viele Menschen verunsichere, permanent angesprochen zu werden. "Drei bis vier Kunden beschweren sich täglich bei mir. Außerdem bieten sie auch jungen Menschen Drogen an", ergänzt die Blumenhändlerin.