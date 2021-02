Achtung, Rutschgefahr! Winterdienst warnt vor Glatteis in Wien

Angesichts von gefrierendem Regen herrscht in Wien akute Glatteisgefahr. Die Stadt hat daher das Salzstreuverbot aufgehoben. Das galt vorerst bis 10.00 Uhr, teilte die Magistratsabteilung 48 am Morgen mit.

Nur bei gefrierendem Regen wird in Wien das Salzstreuverbot aufgehoben. Der Leiter des städtischen Winterdiensts, Andreas Kuba, sagte im Gespräch mit Radio Wien, dass es das schwierigste Wetter im Winter sei. Zum letzten Mal wurde das Salzstreuverbot vor sechs Jahren aufgehoben. Die Menschen in Wien sollten deshalb am Vormittag zu Hause bleiben, vor allem wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Denn die Gefahr, auf dem Gehweg auszurutschen und sich zu verletzen, sei zu groß, sagte Kuba.

Die Straßen seien einfacher vom Glatteis zu befreien, dennoch sei auch für Autofahrer Vorsicht geboten. Die Höhenstraße etwa musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Am Vormittag sollen die Temperaturen steigen und sich somit das Problem von selbst lösen.