Acht Messerstiche für Ehefrau: 15 Jahre Haft

Ein 61-jähriger Mann, der am 10. April 2016 in Wien-Meidling seine Ehefrau mit acht Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte, ist am Donnerstagabend im Landesgericht für Strafsachen zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen versuchten Mordes fiel einstimmig aus.

Nicht rechtskräftig

Die um 33 Jahre jüngere Frau, die sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen hatte, bekam vom Schwurgericht 7.390 Euro an finanzieller Wiedergutmachung zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Rudolf Mayer meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung, der Staatsanwalt Strafberufung an.