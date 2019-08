Acht Kilo Drogen im Wert von 180.000 Euro sichergestellt

Ein Großteil der Suchtmittel wurde nicht in den Unterkünften versteckt, sondern an Orten, die nicht mit den Händlern in Verbindung gebracht werden konnten. So entdeckten die Ermittlern unter anderem in einem Waldstück vergrabene und mit Heroin gefüllte Gurkengläser. Alle vier Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt gebracht.