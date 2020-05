Abschied von Udo Jürgens: "Ich lass’ euch alles"

Ihr seid für mich das Notenblatt, das alles war – ich lass’ euch alles, ich lass’ euch alles da" – dieses Textzitat Udo Jürgens’ steht auf der Erinnerungstafel an Platz 85/Gruppe G des Wiener Zentralfriedhofs. Dahinter das Grabdenkmal, entworfen von Jürgens’ Bruder Manfred Bockelmann, geschaffen von Bildhauer Hans Muhr: ein weißer, von einem steinernen Tuch verhüllter Flügel, in Anlehnung an den Arbeitsplatz des am 21. Dezember des Vorjahrs verstorbenen Entertainers.

Samstag um 18 Uhr versammelten sich Familie und engste Freunde vor dem Urnengrab, um Udo Jürgens († 80) auf seinem letzten Weg zu begleiten. Nur wenige Minuten davor hatten sich die Wolken verzogen – die Sonne hatte sich durchgesetzt.

Doch die Urnenbeisetzung hätte – laut Sabrina Burda (40), Mutter von Jürgens’ jüngster Tochter Gloria (20) – im kleinsten Familienkreis stattfinden sollen. Im Rahmen eines vom Boulevard herbeigeschriebenen "Erbschaftsstreits" wurden jedoch Datum und Uhrzeit der Feierlichkeiten veröffentlicht. "Meine Tochter wollte, ebenso wie ihre Halbgeschwister, im Stillen von ihrem Vater Abschied nehmen", so Burda zum KURIER. "Dies war nun leider nicht mehr möglich."

Etwa 100 Fans und Fotografen aus dem In- und Ausland ließen sich die Verabschiedung nicht entgehen. Zumal auch deutsche Medien jüngst heftig darüber spekuliert hatten, dass zwischen Udo Jürgens’ Kindern Gloria, Jenny (48), John (58) und Sonja (49) ein veritabler Streit um das – auf 60 Millionen Euro geschätzte – Erbe herrsche. Gloria, die aus der unehelichen Beziehung mit der Wiener Juristin Sabrina Burda stammt, habe aus Zweifel an der gerechten Aufteilung einen Rechtsanwalt eingeschaltet, schrieb die deutsche Bild-Zeitung.

"Natürlich wird meine Tochter von einem Anwalt vertreten – so wie alle Erben", konterte Burda im KURIER-Interview, in dem sie auch die Anfechtung des Testaments vehement dementierte. Drei Viertel von Jürgens‘ Vermögens würden durch vier geteilt – jedes Kind erhalte denselben Prozentsatz. "Und das ist natürlich völlig in Ordnung für Gloria", so Burda. "Irgendjemand dürfte im Sinn gehabt haben, die Urnenbeisetzung für Gloria und mich zum Spießrutenlauf zu machen."

Von einem Streit war am Friedhof nichts zu sehen. Als sich die 20-jährige Gloria nicht mehr auf ihren wackeligen Beinen halten konnte, war es neben ihrer Mutter ihr Halbbruder John, der sie helfend gestützt hat.