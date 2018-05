Abschied vom Bürgermeister: Sie bringen den Spritzwein

Wenn über Wien heute Abend die Sonne untergeht, beginnt in den Augen vieler Wienerinnen und Wiener eine neue Zeitrechnung. Denn Michael Häupl ist nicht mehr Bürgermeister dieser Stadt. In vielen Herzen wird er wohl trotzdem seinen Platz behalten. Und bei einem Hauptstädter auch jenen unter der Haut: Häupls Haupt ziert nämlich den Oberschenkel von Marco Pogo, Sänger der Simmeringer Band „Turbobier“ – und zwar als Tattoo. „Er ist eine Lichtfigur der Stadt und hat mir per Handschlag versprochen, dass er nach seinem Rücktritt in unserer Bier-Partei aktiv sein wird“, sagt Pogo.

Wie das zusammenpasst – eine Spaß-Partei für Bier und ein Bürgermeister, der für seine Liebe zum Spritzwein bekannt ist – ist nicht überliefert. Und obwohl auch ein Sondierungsgespräch derzeit nicht geplant ist, wird Pogo heute, Donnerstag, die Abschiedsparty für Michael Häupl auf dem Wiener Maria-Theresien-Platz besuchen. Die Sause mit dem klingenden Motto „Man bringe den Spritzwein – Anstoß zum Abschied von Michael Häupl“ schmeißt die sogenannte „Sektion ohne Namen“ der SPÖ – eine Gruppe rund um Nikolaus Kern, Sohn des SPÖ-Chefs.

Um 16 Uhr geht es auf dem Platz zwischen Kunst- und Naturhistorischem Museum mit „gemütlichem Open-Air-Chillen“ und Techno-Beats los. Die Wienerinnen und Wiener sollen dabei die Möglichkeit bekommen, sich von der „Wiener Legende zu verabschieden.“ Wer will, kann sich sogar ein Mikrofon schnappen und auf der Bühne eine „Mini-Laudatio“ auf Häupl halten. Dafür angemeldet haben sich schon Physiker Werner Gruber, Watchado-Gründer Ali Mahlodji und diverse SPÖler.

Ob Häupl selbst zu seiner Party kommt, soll eine „Überraschung“ bleiben, sagen die Veranstalter. Und falls nicht: zumindest Pappkartons mit dem Bürgermeister-Konterfei wird es geben.