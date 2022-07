Abkühlung zwischen Knochen und Robben: Die besten Hitzetipps für Wien

Nasser Fahrspaß

im WurstelpraterErfrischende Spritztouren kann man im Prater unternehmen. „Aqua Gaudi ersetzte die bekannte Vorgängerbahn „Donau Jump“. In ausgehöhlten Bambusstämmen wird eine alte Maya-Stadt durchfahren. Für Wasserspaß ist gesorgt. Bei der „Wildalpenbahn“ geht es aus

25 Meter Höhe in einem runden Boot für bis zu neun Personen in einem Wasserkanal talwärts.

Info: 2., Prater

Kühlung in den Salzgrotten der Stadt

Mittlerweile gibt es in der Stadt einige Salzgrotten. Sie sind unter der Erde und sorgen mit viel Salz für eine kristallklare Luft. Die durch Natriumchlorid geladene Luft erzeugt ein angenehmes Mikroklima, ähnlich wie es neben Wasserfällen oder am Meer bei Seegang vorzufinden ist. Das stärkt die Abwehrkräfte und sorgt für ein gekühltes Gemüt. In der Salzwelt hat es nämlich um die 20 Grad. Warme Kleidung mitnehmen.

Info: Eine 45-Minuten-Sitzung gibt es ab 19,80 Euro in der Meeresgrotte (1., Seilerstätte 15). salzquelle.at

Katakomben und Gruften im Untergrund

Wiens Gräber, Mumien und Knochen: Wer es nicht nur kühl. sondern auch gruselig mag, ist in den Wiener Katakomben genau richtig. Bei einer Durchschnittstemperatur von 18 bis 20 Grad flüchten an besonders heißen Tagen viele in die Katakomben des Stephansdoms, in die Michaelergruft oder die Kapuzinergruft.

Öffnungszeiten: Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr