Abgewiesene Schwangere: Gutachten soll AKH entlasten

Das Urteil der MA 40 im Fall Sandra W. war eindeutig: Die Aufsichtsbehörde hatte vor einer Woche klare Fehler der behandelnden Ärztin sowie massive Mängel in der Kommunikation und Dokumentation im AKH Wien festgestellt.

Am Donnerstag holte die Med-Uni Wien zum Gegenschlag aus und konterte mit einem von Rektor Wolfgang Schütz in Auftrag gegebenen Gutachten der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. Laut dem Gutachten wäre es im Fall Sandra W. zu keinem ärztlichen Fehlverhalten gekommen. Die Objektivität des Gutachtens wird unterdessen in Zweifel gezogen. Der Wiener Patientenanwalt Konrad Brustbauer kritisiert es als einseitig.