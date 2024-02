Abgängige Geschwister: Vater festgenommen, Sohn aufgetaucht

Eines der Kinder, ein elfjähriger Bub, ist nun aufgetaucht und befindet sich in Obhut der Behörden , sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Donnerstag der APA auf Anfrage. Er war von Polizisten in Begleitung seines Vaters angetroffen worden.

"Der Elfjährige wurde den Obsorgeberechtigten übergeben", so Gass, also der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt (MA 11). "Der Vater wurde vernommen. Er konnte keine Angaben zum Verbleib der anderen Kinder machen und gab an, nichts mit der Kindesentziehung zu tun zu haben." Die Staatsanwaltschaft ordnete keine weiteren Maßnahmen gegen den Mann an.

Grund für den Einsatz, der zum Verschwinden der Kinder geführt hatte, war, dass die Mutter trotz vorläufigen Entzugs des Sorgerechts seit sieben Monaten die Kinder in ihrer Obhut gehabt haben dürfte. Die Kinder - laut Polizei und MA 11 ein 13-jähriges Mädchen, ein elfjähriger Bub und eine Vierjährige - hätten aufgrund der Überforderung der Mutter keinen strukturierten Tagesablauf und kein kindgerechtes adäquates Zuhause gehabt, zudem hätten sie nur unregelmäßig die Schule besucht, sagte MA 11-Sprecherin Ingrid Pöschmann.