Ab sofort: Gratis-Tampons für bedürftige Wienerinnen

Die Filiale einer allseits bekannten Drogeriekette auf dem Hohen Markt, wo die Anzahl der Menschen knapp über und vor allem unterhalb der Armutsgrenze überschaubar ist: Immerhin steht die neue Rote Box bei ihrer Präsentation am Mittwochnachmittag gut sichtbar im Kassabereich. Und, um noch ein zweites und letztes Mal etwas zu hinterfragen: Warum ist die Box, anders als man vermuten würde, keine Box, sondern ein Verkaufsstand? Warum tendiert das Rot eher zur Lachsfarbe?

Doch genug der Fragen.

Ab sofort gibt es in allen 154 Bipa-Filialen in Wien für Frauen und Mädchen, die an der Kassa ein kleines Gutscheinheft vorweisen können, eine Monatspackung mit entweder 16 Tampons oder zwanzig Binden. Für den Start der angeblich europaweit einzigartigen Aktion gegen die so bezeichnete „Periodenarmut“ lässt die Stadt Wien 15.000 Gutschein-Hefte pro Quartal austeilen.

Die gibt es bei insgesamt achtzig Ausgabestellen: in Sozialmärkten, Jugendzentren, den Frauengesundheitszentren FEM und FEM Süd und in der Beratungsstelle First Love.