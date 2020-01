Ab Montag: Neubaugasse teilweise gesperrt

Für Autos teilweise gesperrt

Für die Wiener Linien und ihre Kunden bedeutet das, dass eine der meist frequentierten Buslinien monatelang unterbrochen werden muss. Der 13A wird von Norden her (Alserstraße, Skodagasse) nur bis zur Burggasse geführt. In diese einbiegend, fährt er dann stadteinwärts zur U3-Station Volkstheater, macht dort eine Kehre und fährt die Neustiftgasse wieder hinauf, um schließlich in die Piaristengasse und damit in den angestammten Kurs einzuschwenken. Die Südroute vom Hauptbahnhof endet ab Montagfrüh bei der U3-Station Neubaugasse Ecke Amerlingstraße/Schadekgasse. Bei den Intervallen ändert sich nichts.