Ab April: Mieten für Altbauwohnungen steigen um 4 Prozent

Im Richtwertgesetz ist vorgesehen, dass alle zwei Jahre eine Anpassung der Richtwertmiete erfolgt. Die letzte Erhöhung fand im April 2017 statt. Gemäß der gestrigen Kundmachung von Justizminister Josef Moser ( ÖVP) steigen die Richtwertmieten in Niederösterreich prozentual mit 4,20 Prozent auf 5,96 Euro je Quadratmeter am meisten, in Oberösterreich mit 3,97 Prozent auf 6,29 Euro am wenigsten.

In Kärnten steigen die Richtwertmieten ab April um 4,13 Prozent auf 6,80 Euro pro Quadratmeter, in Salzburg um 4,15 Prozent auf 8,03 Euro und in der Steiermark um 4,16 Prozent auf 8,02 Euro. In Vorarlberg müssen Mieter und Mieterinnen in Altbauwohnungen bald 8,92 Euro pro Quadratmeter bezahlen, ein Anstieg um 4,08 Prozent. In Tirol steigen die Richtwertmieten um 4,11 Prozent auf 7,09 Euro. Im Burgenland beträgt der Anstieg 4,13 Prozent auf 5,30 Euro.