A23-Sanierung: Besuch im Backofen

Die zwei größten Baustellen Wiens

Zähflüssiger Verkehr ab dem Knoten Inzersdorf. Die morgendliche Verkehrsmeldung im Radio ist mittlerweile Pendleralltag. Noch bis Ende August werden im Bereich Verteilerkreis Favoriten nur zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. "Wir liegen aber sehr gut im Zeitplan, in der letzten Juliwoche beginnen wir mit der zweiten Hälfte der Sanierung", erklärt Projektleiterin Brigitte Müllneritsch. Doch leider ist es dann noch nicht ausgestanden. 2012 wird die Fahrbahn stadtauswärts saniert.



Auch in Wien selbst sorgen zahlreiche Sommerbaustellen für Verzögerung. Die Lage könnte sich ab Montag vor allem am Gürtel verschärfen. Neben dem Nadelöhr am Südtiroler Platz, wo bei der Unterführung nur je eine Fahrspur frei ist, starten nun Arbeiten am Mariahilfer Gürtel. Von der Gumpendorfer Straße bis zur Mariahilfer Straße stehen dann auf der Innenseite des Gürtels nur noch zwei Spuren zur Verfügung, in der Nacht nur noch eine. Auch am Neubaugürtel, sowie Lerchenfelder und Hernalser Gürtel wird saniert. "Hier wird es zu umfangreichen Verzögerungen vor allem im Frühverkehr kommen", befürchtet Verkehrsexperte Harald Lasser vom ÖAMTC.



Viel Verwirrung gibt es auch am Höchstädtplatz in Brigittenau, wo die viel befahrenen Straßen Marchfeldstraße, Dresdner Straße und Stromstraße zusammenlaufen. Hier werden die Gleise der Bimlinien 2, 31 und 33 erneuert. "Die Sperren ändern sich fast

täglich, da neue Abschnitte fertiggestellt und andere angefangen werden", erklärt Lasser.