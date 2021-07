Bypass für die Verkehrsschlagader

Sie gehört zum Wiener Sommer wie der G’spritzte oder das Donauinselfest: Seit gestern Früh ist die Fly-Over-Konstruktion auf der Südosttangente (A 23) wieder für fünf Wochen bestimmende Größe im Wiener Verkehrsalltag. Begleitet von einem verkraftbaren Stau wurde das 227 Tonnen schwere Ungetüm nächtens bis Sonntagfrüh am Knoten Prater in Fahrtrichtung Süden in Stellung gebracht.

Dort, wo täglich 100.000 Autos auf vier Spuren in eine Richtung durchrauschen, dröhnten Samstagnacht Pressluftschrauber, krachende Stahlplatten und Kommandorufe eines 36-köpfigen Montagetrupps. 15.000 mehr oder weniger schwere Stahlteile wurden von Tiefladern heran gekarrt. Mithilfe zweier Autokräne schwebten die Brückenteile in genau vermessene Positionen.

Routine? „Ja und nein. Auch wenn wir das Fly-Over fast jedes Jahr aufbauen, ist das keine Kleinigkeit“, versichert Projektleiter Thomas Kozakow von der ASFiNAG. Die 100 Meter lange Stahlbrücke, die mit 1,60 Meter Bodenfreiheit eine dreispurige Fahrbahn über die A-23-Brücke spannt, ist ein ererbtes Relikt der Wiener Brückenbauabteilung MA29 aus 1999. Unter der Rampe werden nun Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Zwölf Stunden waren heuer für den Aufbau eingeplant. Die Einrichtung der Baustelle sei eine logistische Herausforderung, erklärt Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla am Weg zum KURIER-Lokalaugenschein.