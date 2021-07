92-Jähriger ohne Führerschein raste mit Auto in Wiener Schaufenster

Ein 92-jähriger Wiener wollte am Dienstagabend sein Auto auf der Favoritenstraße in Wien-Wieden einparken, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in das Schaufenster eines Geschäftslokals. Eine 26-jährige Fußgängerin wurde dabei am Gehsteig von dem Auto erwischt und leicht verletzt.

Zwei weiteren Passanten, die gerade die Favoritenstraße entlang flanierten, gelang es gerade noch rechtzeitig auszuweichen. Im Zuge der Aufklärung des Unfallhergangs durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Lenker keinen gültigen Führerschein besitzt, gab die Exekutive am Mittwoch bekannt.