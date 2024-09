91-Jährige in Wien bei Einbruch getötet: Fahndung nach Verdächtigem

Im Fall der 91-jährigen Frau, die am 4. September im Zuge eines Einbruchs in ihr Kleingartenhäuschen in Wien-Floridsdorf getötet worden ist, gibt es nun neue Erkenntnisse.

Durch einen DNA-Test ist es der Polizei gelungen, einen 52-jährigen slowakischen Staatsangehörigen auszuforschen, der verdächtigt wird, die Pensionistin getötet zu haben. Personenbeschreibung Nach dem Mann wird nun gefahndet. Laut Polizei sei der Mann zirka 160 cm groß, habe eine Stoppelglatze, eine feste Statur, spricht slowakisch, ungarisch und gebrochen die deutsche Sprache. Außerdem habe er Tätowierungen in Form von Punkten am linken Handrücken. Am linken Unterarm habe er eine Blume tätowiert und am rechten Unterarm ein anderes Pflanzenmotiv. Sachdienliche Hinweise werden streng vertraulich sowie auf Wunsch auch anonym behandelt und an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten

Was war geschehen? Am Vormittag des 4. September wurde die Polizei zu einem Haus in Floridsdorf gerufen. Dort stießen die Beamten auf die 91-jährige Bewohnerin, die mit schweren Verletzungen in ihrem Bett lag. Am Haus konnte die Polizei Einbruchsspuren feststellen. Die angeordnete Obduktion bestätigte eine weitere Annahme der Ermittler: Die Frau war durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen ihren Kopf ums Leben gekommen.

Wo es Hilfe gibt In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. weiters Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555 und online unter www.frauenhelpline.at.



unter: und online unter www.frauenhelpline.at. beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at ;



; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at



beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719



der Stadt Wien: beim Frauenhaus-Notruf unter 057722



unter bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217



beim Opfer-Notruf: 0800 112 112



und bei der Polizei unter der Notrufnummer 133