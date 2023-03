85-Jährige stürzte in Wien aus dem Fenster und starb

Ein Augenzeuge hatte die Frau am Donnerstag beobachtet, wie sie aus dem Fenster kletterte, den Halt verlor und in die Tiefe stürzte. Auch wenn die 85-Jährige nicht weit fiel - ihre Wohnung befindet sich im ersten Stock in einem Wohnhaus im neunten Bezirk - kam für sie jede Hilfe zu spät.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand befand sie sich alleine in der Wohnung. Die Wohnungstür war versperrt, weshalb die 85-Jährige mutmaßlich versucht hatte, die Wohnung über das Fenster zu verlassen. In den kommenden Tagen wird die Frau obduziert, um die genaue Todesursache festzustellen.

