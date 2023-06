82-jähriger Wiener stürzt beim Wandern am Schneeberg 6 Meter ab

Am Sonntagnachmittag war ein 82-jähriger Wiener mit einer Gruppe in der Weichtalklamm am Schneeberg unterwegs. Die Gruppe war um die Mittagszeit unterwegs Richtung Kienthalerhütte, als der Wanderer beim Ausstieg der zweiten Leiter auf zirka 850m Seehöhe das Gleichgewicht verlor und rücklings sechs Meter zu Boden stürzte.

Trotz einer Rissquetschwunde am Kopf sowie Schnitt- und Schürfwunden an den Beinen setze er den Aufstieg gemeinsam mit der Gruppe vorerst fort, kurz vor der nächsten Kletterstelle wurde aber schließlich doch die Entscheidung getroffen, einen Notruf abzusetzen. Die Dienstmannschaft der Bergrettung Reichenau sowie ein Alpinpolizist stiegen zu dem Verletzten auf und übernahmen die Erstversorgung. Der ebenfalls alarmierte Notarzthubschrauber Christophorus 3 führte in der Folge eine Taubergung durch und flog den Verunfallten nach einer kurzen Zwischenlandung in Kaiserbrunn ins Krankenhaus Wiener Neustadt.

➤ Mehr lesen: Verschwundener Wanderer aus Wien von Soldaten tot aufgefunden