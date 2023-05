Kranker Wanderer spurlos verschwunden: Jetzt rücken auch Soldaten an

Am Wechsel im Bezirk Neunkirchen läuft seit Pfingstmontag eine groß angelegte Suchaktion nach einem abgängigen Wanderer. Der 35-jährige Mann aus Wien-Favoriten ist psychisch beeinträchtigt und im Zuge eines Ausfluges mit seinem Vater im Bereich der Almrauschhütte (1.251 m) über der Erlebnisalm in St. Corona am Wechsel spurlos verschwunden.

Nachdem seit Montag ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Bergrettung, Feuerwehr, Suchhundestaffeln, die Alpinpolizei und Hubschrauber des Innenministeriums nach dem Verschwundenen suchen, wurde die Aktion am Mittwoch noch einmal ausgeweitet. Neben den knapp 70 Helfern werden im Laufe des Tages noch 30 bis 40 Soldaten des Bundesheeres zu den Hilfs- und Suchtrupps dazu stoßen.

