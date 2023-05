Groß angelegte Suche nach vermisstem Wanderer am Wechsel

Am Wechsel im Bezirk Neunkirchen läuft seit Pfingstmontag eine groß angelegte Suchaktion nach einem abgängigen Wanderer. Der etwa 35-Jährige ist im Zuge eines Ausfluges mit seinem Vater im Bereich der Almrauschhütte (1.251 m) über der Erlebnisalm in St. Corona am Wechsel spurlos verschwunden.

Der Vater des Mannes hatte Montagnachmittag die Einsatzkräfte verständigt, nachdem er seinen Sohn auf der Feistritzer Schwaig aus den Augen verloren hatte. Der physisch und psychisch beeinträchtigte Patrick K. aus Wien-Favoriten hatte sich gegen 13.00 Uhr vom Vater entfernt.