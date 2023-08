81 gefälschte Polizeiausweise in Wiener Wohnung gebunkert

Fahnder staunten bei der Hausdurchsuchung

Ausgangspunkt der Ermittlungen war der Hinweis der Inzersdorfer Zollstelle im April. Diese meldete eine verdächtige Sendung aus den USA, die an eine Adresse in Wien gehen sollte. Die Fahnder des BK forschten den 44-Jährigen in Favoriten aus. In der Sendung waren fünf gefälschte Polizeiausweise enthalten. Anfang Mai gab es die Hausdurchsuchung, dabei staunten die Fahnder nicht wenig. 81 Polizeiausweise, elf weitere - alle gefälscht -, 50.000 Euro in Blüten, 21 Pfeffersprays, elf Schreckschusspistolen und einige weitere der Polizeiausrüstung ähnelnde Gegenstände im Wert von knapp 15.000 Euro stellten die Ermittler sicher.

Der 44-Jährige wies jede Absicht, die Dienstausweise weiterverwenden zu wollen, von sich. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems auf freiem Fuß angezeigt. Er war den Ermittlern auch bereits in Zusammenhang mit falsifizierten Ausweisen von früher her bekannt.

Der Fall stelle einen Erfolg für den neu geschaffenen Fachbereich Fälschungskriminalität (Geld- und Urkundenfälschung) dar, so das BK. Im Jänner 2023 wurde - vorerst im Probebetrieb - das Büro für Geldfälschung im BK um den Tätigkeitsbereich operative Dokumentenfälschung erweitert.