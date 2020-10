73-Jährige von Lkw erfasst: Lenker übersieht Frau beim Abbiegen

Eine 73-jährige Frau überquerte Montagmittag bei Grünlicht einen Schutzweg an der Kreuzung Ketzergasse/Liesinger-Flur-Gasse. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 27-jähriger Lkw-Lenker mit einem Sattelkraftfahrzeug von der Liesinger-Flur-Gasse und bog in die Ketzergasse ein, wobei er die Frau übersah und es zur Kollision kam.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus geflogen.

Parkkontrolleurin ebenfalls angefahren

Zu einem ähnlichen Unfall kam es nur wenig später in der Langobardenstraße in Wien-Donaustadt. Dort überquerte eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung - ebenfalls bei Grünlicht - den Schutzweg an der Kreuzung Langobardenstraße/Kaisermühlenstraße.

Eine 56-Jährige näherte sich mit ihrem Auto von der Langobardenstraße und bog nach links in die Kaisermühlenstraße ein. Dabei übersah sie die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 33-jährige Fußgängerin wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Sie musste mit der Rettung ins Krankenhaus.

