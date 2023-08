73 Anzeigen nach Unterkunftsvermietungen in Wien

Seit Jänner hat das Marktamt Unterkünfte zur Vermietung auf einschlägigen Buchungsplattformen im Internet ausgewählt und die Rechtmäßigkeit der Vermietungen kontrolliert. Bei insgesamt 150 überprüften Vermietungen wurden 73 Anzeigen erhoben. 40 Betriebe wurden wegen Übertretung der Gewerbeordnung angezeigt, in 17 Fällen handelte es sich um Vermietungen im gewidmeten Wohngebiet. Dies stellt einen Verstoß gegen die Wiener Bauordnung dar. Im Vorjahr wurden 160 Wohnungen kontrolliert, in 86 Fällen wurden Anzeigen erhoben, berichtet das Marktamt in einer Aussendung.

