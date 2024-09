70-jährige Fußgängerin in Wien von Auto mitgeschleift - Lebensgefahr

Die Frau, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte, stürzte und wurde daraufhin vom Auto einer 79-Jährigen erfasst und mitgeschleift. Mitarbeiter einer am Unfallort nahe gelegenen Werkstatt konnten die eingeklemmte Verletzte mittels Wagenheber befreien und leisteten Erste Hilfe, so die Polizei am Mittwoch.

Die Lenkerin dürfte den Unfall zunächst gar nicht mitbekommen haben, als sie von der Redtenbachergasse kommend in Richtung Wilhelminenstraße einbog. Sie gab an, davon ausgegangen zu sein, dass sie einen Platten hätte. Zum Glück hielt sie genau vor der Werkstatt an. Die Wiener Berufsrettung versorgte die Schwerstverletzte notfallmedizinisch und brachte sie in den Schockraum eines Wiener Spitals. Das Verkehrsunfallkommando führt nun Ermittlungen.